Ultime notizie calcio mercato Napoli - E' noto l'interessamento del Genoa nei confronti di Sebastiano Luperto, individuato dal direttore sportivo Faggiano come il rinforzo ideale per la retroguardia rossoblu. Ebbene, però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, sarebbe da registrare l'inserimento del Parma in questa trattativa, con gli emiliani che starebbero provando a chiudere per bruciare la concorrenza.

Parma su Luperto