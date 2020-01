Sky - Il Napoli valuta le richieste degli agenti di Politano, l'Inter vuole anche Llorente nell'affare

Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato - L'Originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Llorente? Finita la cena tra il suo procuratore e l'Inter nelle persone di Marotta e Ausilio. Llorente è nella trattativa per Politano, opzione importante. Politano-Llorent non si è chiusa ancora perché non c'è l'intesa totale tra il Napoli e Politano, gli agenti hanno fatto una richiesta e il Napoli la sta valutando. Qualora il Napoli trovasse l'accordo, la soluzione preferita dall'Inter è inserire Llorente nell'affare".