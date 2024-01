Sky - Il Napoli sta per chiudere l'arrivo dell'ex Sassuolo Traorè dal Bournemouth: la formula

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta chiudendo l'acquisto di Hamed Traore del Bournemouth dopo che è saltata la trattativa per Samardzic. Arrivano aggiornamenti su quello che è l'affare.

Napoli su Junior Traorè

Il Napoli sta spingendo per regalare a Walter Mazzarri Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 di proprietà del Bournemouth. La trattativa è già in fase avanzata e si sta cercando di chiudere in breve tempo, come racconta Sky Sport: