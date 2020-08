Sky - Il Napoli prova ad affondare per Reguilon! Accordo con il giocatore, passi in avanti con il Real Madrid per la formula: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Sergio Reguilon, terzino sinistro del Real Madrid in prestito al Siviglia, è il nome caldo per il Napoli. Il classe '96 è chiuso da Marcelo e Mendy con le merengues e dunque è finito sul mercato con una valutazione che oscilla tra i 20 e i 25 milioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe già trovato un'intesa di massima con l'entourage del calciatore per l'ingaggio ma resta da convincere il Real Madrid che vorrebbe momentizzare (mentre il ds partenopeo spinge per un prestito con diritto di riscatto). L'emittente satellitare ha parlato di passi avanti nella trattativa con il club spagnolo, con il Napoli che prova ad affondare il colpo per la corsia mancina.