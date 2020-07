SKY - Il Napoli piomba su Nunez dell'Almeria: piano parcheggio in A, è la sorpresa de LaLiga SmartBank

Mercato Napoli le ultimissime oggi, l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sulle trattative in entrata della S.S.C. Napoli.

Non solo Osimhen, la società del presidente De Laurentiis non si ferma però qui: il Napoli lavora infatti anche per Darwin Núñez, attaccante uruguaiano classe 1999 dell’Almeria che ha segnato quest’anno 16 gol in 29 gare in B spagnola. I contatti tra le parti proseguono da tempo: la richiesta iniziale era di 30 milioni, adesso si è scesi sui 20. Nei prossimi 15/20 giorni è previsto un incontro per capire la fattibilità dell’affare, Nunez è extracomunitario e potrebbe quindi essere ‘parcheggiato’ in un altro club di Serie A.