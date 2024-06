Sky - Il Napoli piomba su Gutierrez: esterno sinistro nel 3-4-3 di Conte!

Calciomercato Napoli, in diretta su Sky Sport 24 gli ultimissimi aggiornamenti sulle strategie di mercato della SSC Napoli, con il club partenopeo impegnato a costruire la squadra 2024-2025 a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte.

Napoli su Gutierrez

Gutierrez

Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato di Sky Sport.

"Il Napoli giocherà con il 3-4-3: Conte cambierà il ruolo di Mathias Olivera. Con il nuovo allenatore non farà più l’esterno di fascia, ma giocherà da difensore di centro sinistra nella difesa a 3. Questo vuol dire che il Napoli cercherà anche un altro esterno sinistro a centrocampo, un giocatore tecnico di fascia: il nome è Miguel Gutierrez del Girona, uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato spagnolo.

Miguel Gutierrez

Classe 2001, Miguel Gutierrez è un calciatore spagnolo cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, con cui ha totalizzato anche 8 presenze in prima squadra. Dal 2022 gioca con il Girona. È un terzino sinistro con grande personalità, tecnico e veloce, bravo sia in fase offensiva che fase difensiva, ideale per il modulo di Conte.