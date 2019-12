Sky - Il Napoli e gli avvocati di Ancelotti a lavoro in queste ore per risolvere il contratto: il passaggio all'Everton a brevissimo

Calciomercato Napoli - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, Ancelotti sta per cominciare una nuova sfida. In Inghilterra lo aspetta l'Everton, con cui si è già visto e con cui è stato trovato un accordo. Tutto pronto, dunque, per il suo ritorno in Premier dopo gli anni al Chelsea, dove è arrivato nel 2009 e ha vinto Community Shield, Premier League e FA Cup all'esordio, diventando così anche il primo allenatore nella storia del club a conquistare il double Premier League-FA Cup.

Ora serve solo risolvere il proprio contratto con il Napoli, ma questa è apparsa fin da subito una formalità dopo l'esonero. Da questa mattina, inoltre, gli avvocati di Ancelotti e il club azzurro sono al lavoro proprio per separarsi definitivamente in modo da poter poi permettere al tecnico di firmare con l'Everton appena si sarà liberato nelle prossime ore.