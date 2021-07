Sky - Il Napoli e Di Lorenzo ancora insieme, raggiunto l'accordo per un rinnovo fino al 2026!

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo al lavoro per andare avanti in questo percorso insieme. E' costante la crescita del terzino destro azzurro, che anche ad Euro 2020 si sta confermando su livelli altissimi. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Sky Sport, l'ex Empoli ha trovato un accordo con il club partenopeo per il rinnovo e il prolungamento del contratto. La nuova scadenza è fissata nel 2026 e quindi viene posticipato di un anno rispetto alla precedente intesa.

Giovanni Di Lorenzo Napoli