Sky - Il Napoli ci prova per Popovic, sul fantasista serbo anche due big europee

Il Napoli ci prova per Matija Popovic, attaccante serbo svincolato dopo che la trattativa con il Milan è saltata. Si lavora per anticipare la concorrenza di club come Bayern Monaco e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito: Frosinone alla finestra, lo riporta il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito internet.

"Il Napoli segue con attenzione la situazione di Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006. Attualmente, il giocatore è svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan, e si trova a Milano: nei giorni scorsi si stava per chiudere il suo passaggio al Milan, ma la trattativa si è bloccata. Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l'Inter. La sfida è aperta, dunque, per il giovane attaccante che è stato ad un passo dal vestire rossonero"

Chi è Matija Popovic

Nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, Popovic è cresciuto nel settore giovanile del Partizan: con l'Under 17, nel 2022-2023, 20 gol in 24 partite. Giocatore bravo a spaziare su tutto il fronte offensivo, 193 centimetri d'altezza, può giocare da trequartista, sull'esterno a sinistra o anche da prima punta. In occasione dell'Europeo Under-17 con la Serbia, ha affrontato Italia e Spagna realizzando tre assist, due contro gli azzurri e uno contro gli spagnoli.