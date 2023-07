Sky - Il Napoli ci ha provato in extremis per Frattesi! La risposta del giocatore

Calciomercato Napoli - Dopo l'incontro di lunedì con il ds Carnevali, l'Inter accelera per Frattesi. Il Napoli, come riportato da Sky Sport, ci ha provato in extremis.

I nerazzurri hanno trovato un accordo verbale con il Sassuolo e vogliono chiudere nelle prossime 24/48 ore così da non perdere il vantaggio accumulato.