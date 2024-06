Sky - Il Napoli blinda Folorunsho, accordo per il rinnovo! Contratto lungo: la nuova scadenza

Calciomercato Napoli. Si è parlato anche di Michael Folorunsho nell'incontro terminato poco fa tra l'agente Mario Giuffredi ed Aurelio De Laurentiis.

Incontro proficuo che ha portato anche all'accordo per il rinnovo di Folorunsho con il Napoli. Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio:

La dirigenza azzurra ha trovato l'accordo per il rinnovo di Michael Folorunsho, attualmente impegnato a Euro 2024. Il centrocampista ha giocato al Verona nella passata stagione, mentre per la prossima il Napoli ha deciso di confermarlo nella rosa dopo averlo blindato. Contratto fino al 2029 per il classe 1998.

La società azzurra si è incontrata con il suo agente, Mario Giuffredi, per decidere la durata del rinnovo: saranno 5 gli anni per il classe 1998.