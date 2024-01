Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Napoli in merito alla scorsa sessione estiva: “Il Napoli era arrivato ad offrire negli ultimi giorni di mercato 48 milioni di euro per Koopmeiners. L’Atalanta non ha minimamente aperto alla cessione, nemmeno alla Juventus che si era interessata al centrocampista. Vedremo se ci sarà un’apertura quest’estate”.