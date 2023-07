Sky - Idea Lassana Coulibaly per il centrocampo del Napoli

Il Napoli vuole rinforzare il suo centrocampo aggiungendo alla rosa di Rudi Garcia un calciatore dotato di buona fisicità. Uno dei nomi sulla lista è quello di Lassana Coulibaly, ventisettenne maliano alla Salernitana dal 2021.

Come riporta Gianluca Di Marzio:

"Al momento non c'è stato alcun affondo o contatto diretto tra i due club, ma il profilo interessa. Nelle prossime ore i campioni d'Italia decideranno se provarci seriamente o meno. Al momento il giocatore piace, è un'idea dei dirigenti azzurri per rinforzare il centrocampo. I prossimi giorni saranno quelli in cui si capirà se Coulibaly coincida o meno col profilo giusto per quel ruolo".