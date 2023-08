Sky - Idea Gudmundsson se parte Lozano, ma affare non semplice e nodo ingaggio per il messicano

Calciomercato Napoli - E’ Albert Gudmundsson l’ultimissima idea di mercato per l’attacco in caso di cessione di Hirving Lozano. Lo svela SkySport informando però sulle difficoltà sia di cedere il messicano, poiché l’ingaggio ostacola, sia nel convincere eventualmente il Genoa a vendere il suo gioiellino a fine mercato.

Ecco quanto si legge sul sito dell'emittente televisiva:

Con il Napoli impegnato in campionato contro il Sassuolo, i contatti tra i due club riprenderanno nella giornata di lunedì: lo scoglio principale nella trattativa Lozano-Psv resta l'elevato ingaggio percepito dal calciatore, 4.5 milioni di euro. Trovare un accordo non sarà così semplice, visto che l'agente del calciatore - in scadenza nel 2024 e che non rinnoverà col Napoli - ha già diverse situazioni impostate in MLS a gennaio o a fine stagione quando sarà libero da ogni vincolo contrattuale.

Se Lozano partirà, il Napoli tornerà sul mercato per sostituirlo e un nome che piace molto agli uomini mercato azzurri è quello di Albert Gudmundsson, attaccante esterno classe 1997 del Genoa. La trattativa con i rossoblù, eventualmente, non sarebbe comunque semplice.