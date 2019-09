Sky - Icardi supera le visite mediche, sta arrivando in sede PSG: tutto pronto per firma e annuncio

Adesso è davvero tutto fatto per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Come annunciato da Sky Sport in questi minuti, Mauro Icardi ha sostenuto e terminato le visite mediche a Parigi e sta raggiungendo la sede del PSG per la firma sul contratto e l'annuncio con l'ufficialità. Sfuma definitivamente il sogno Icardi per il Napoli.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha aggiunto a Sky anche le cifre dell'operazione: