Sky - Icardi non rientra nei piani dell'Inter, interessamento molto concreto della Roma! Sondati intermediari vicini a Wanda Nara

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Icardi non rientra più nei piani dell’Inter. C’è stato un tentativo del Napoli che si è informato ma non si è andati oltre. Si è parlato anche dello scambio con Dybala ma anche in questo caso è una operazione non decollata. La novità è che c’è stato un interessamento molto concreto della Roma. Nasce tutto nei primi sondaggi dell’Inter per Dzeko. I due club hanno buoni rapporti. Il problema è la volontà del giocatore. Sono stati sondati intermediari vicini a Wanda Nara per capire la disponibilità di Icardi che, per ora, ha ribadito di non voler andar via”.