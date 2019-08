Sky - Icardi alla Roma solo se Dzeko andrà all'Inter

Come riporta il sito di Sky Sport, il rebus attaccante tiene sull'attenti le big di Serie A. La Juventus da una parte, il Napoli dall'altra. Stesso discorso per Roma e Inter. Tutto, o quasi, dipende da due giocatori, ovvero Icardi e Dzeko. Non è un segreto che Conte voglia portare il bosniaco in nerazzurro, così come è risaputo che l'argentino piaccia a tutti, anche a Fonseca. Insomma, un presunto scambio sull'asse Roma-Milano potrebbe essere uno scenario plausibile. O meglio, potrebbe essere l'unico modo per far sì che Dzeko giochi con la maglia dell'Inter. Dall'altra parte, però, la Roma sta provando a convincere la sua punta a restare. La società giallorossa continua a ribadire a Dzeko la sua centralità nel nuovo progetto di Fonseca. Non solo parole di stima però, perché la Roma si è detta disponibile anche ad estendere il contratto del bosniaco, che è in scadenza nel 2020. Insomma, ne sta provando tutte per trattenerlo alla base.

La Roma sarebbe felicissima di trattenere Dzeko, motivo per cui non ha nessuna intenzione di accettare l'offerta da 15 milioni proposta dall'Inter. I nerazzurri sono fermi e non salgono nelle cifre. Di conseguenza i giallorossi non aprono alla trattativa e non sembrano nemmeno più intenzionati a trattare la semplice cessione del loro numero nove. La condizione essenziale, dal punto di vista della Roma, diventa infatti lo scambio con Icardi. E solo a certe cifre. Naturalmente molto dipenderà dal bosniaco, ma a 10 giorni dall'inizio del campionato più passa il tempo e più la Roma ha intenzione di tenere Dzeko in rosa.