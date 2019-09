Calciomercato Napoli - Procede a tutta velocità e con ottimismo la trattativa fra Inter e Psg per la partenza di Icardi. L'attaccante argentino, che nelle ultime ore ha aperto all'ipotesi rinnovo con i nerazzurri (mossa fondamentale in ottica prestito) potrebbe addirittura partire per Parigi già dopo pranzo.