Sky - Icardi al braccio di ferro con l'Inter: no a Napoli e Roma, solo la Juve può fargli cambiare idea

Calciomercato Napoli - Uno dei nomi che rischia di infiammare questa sessione estiva di calciomercato è senza ombra di dubbio quello di Mauro Icardi. Il bomber argentino, infatti, è praticamente in uscita dall'Inter nonostante la sua ferma volontà di restare in nerazzurro. Proprio per questo motivo, come riportato da Sky Sport, ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro tra il 9 ed ex capitano e la sua dirigenza.

Calciomercato Napoli, Icardi rifiuta gli azzurri e la Roma

Al momento, infatti, per lui si sono mosse Napoli e Roma ma il calciatore ha rifiutato entrambe le proposte che gli sono arrivate. L'unica squadra che potrebbe fargli cambiare idea sarebbe la Juventus che, però, allo stato attuale delle cose non si è mossa concretamente.

