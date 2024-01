Sky - I tre centrali nella lista del Napoli: spunta l’identikit dato dallo staff tecnico

Come riportato da Sky Sport, ci sono due giocatori sul quale il Napoli sta raccogliendo informazioni per il ruolo di difensore centrale: si tratta di Nehuen Perez dell’Udinese e Martinez Quarta della Fiorentina. Perez ha il gradimento maggiore da parte dei dirigenti e dello staff tecnico del Napoli. Un altro nome è quello di Arthur Theate, ex Bologna e ora al Rennes. Essendo mancino però, in questa graduatoria si piazza al terzo posto. Ci sono altri profili che interessano al Napoli, che però preferisce prendere un giocatore che conosca già il campionato italiano per potersi inserire rapidamente. E' questo l'identikit fornito dallo staff tecnico.