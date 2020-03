Ultimissime calcio Napoli - Il futuro di Elseid Hysaj è in bilico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la SSC Napoli vorrebbe prima di tutto rinnovare il contratto all'albanese, vincolato al club azzurro fino al 2021. In estate, in accordo con il suo procuratore Mario Giuffredi, il laterale azzurro deciderà se restare o meno in Campania.