Il futuro di Gonzalo Higuain si allontana un po' dalla Roma e si avvicina alla Juventus. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero. E anche lo stesso Sarri lo sta coinvolgendo nel progetto negli allenamenti in ritiro. Non è escluso, dunque, che Higuain possa restare a Torino.