Con l'ufficialità di Simone Verdi, anche Cristiano Giuntoli ha appena lasciato gli uffici di Urbano Cairo. Il Napoli ha portato a termine la cessione dell'ex Bologna per 25 milioni di euro, con la formula del prestito con l'obbligo del riscatto da parte del Torino. Bocca cucita per Giuntoli, beccato da Sky all'uscita dagli uffici del patron dei granata: non ha rilasciato dichiarazioni, è andato via in taxi.

