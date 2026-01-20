Sky - Giovane nel mirino della Lazio: contatti col Verona! Ci aveva pensato anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Giovane dell'Hellas Verona è finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri. L'attaccante degli scaligeri, finito anche nel mirino del Napoli qualche mese fa, piace seriamente ai biancocelesti che lavorano per portarlo a Roma.

Di seguito quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport esperto di mercato, sul proprio portale:

"La Lazio continua a lavorare per il brasiliano Giovane continua a essere un obiettivo concreto per la Lazio. I biancocelesti hanno avuto nuovi contatti nella giornata di oggi con l’Hellas Verona. Dopo che negli ultimi giorni si è anche provato a lavorare a uno scambio con Belahyane, ora la trattativa va avanti".