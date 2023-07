Secondo le informazioni di Sky Sport Germania, Robin Koch ha sarebbe depennare come prossimo acquisto del Napoli.

I colleghi tedeschi ci informano che il calciatore ha intenzione di rispettare un impegno già preso con il Francoforte! Il difensore centrale sarà ceduto in prestito per un anno. Gli ultimi dettagli sono in corso di negoziazione. Koch ha rifiutato le offerte di Leverkusen e Napoli.