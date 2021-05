Sky - Gattuso-Napoli, non ci sono margini per andare avanti insieme. Apertura di Spalletti agli azzurri, contatti anche con Inzaghi

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non ci sono i margini per ricucire lo strappo tra Gattuso ed il Napoli. Anche se De Laurentiis dovesse fare un ulteriore tentativo il tecnico al momento non è disposto a restare. Sono stati contattati diversi allenatori tra cui Spalletti che ha dato disponibilità agli azzurri. E' stato contattato qualche tempo fa anche Simone Inzaghi, anche se in casa Lazio resta la convinzione che alla fine resterà a Roma".