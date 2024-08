Sky - Gaetano-Cagliari, procede bene: i rossoblu forzano per chiudere a breve

Calciomercato Napoli - Il Cagliari è in trattativa con il Napoli per chiudere il ritorno di Gianluca Gaetano, che questa volta può arrivare a titolo definitivo in Sardegna. Arrivano aggiornamenti da Gianluca Di Marzio di Sky Sport:

"Procede bene la trattativa tra Gaetano e il Cagliari. I rossoblu forzano per chiudere a breve".