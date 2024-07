Sky - Futuro Kvaratskhelia, si entra nel momento decisivo: proposta non ancora accettata, le ultime

Calciomercato Napoli, si entrerà nel vivo presto per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Lo annunciano i colleghi di SkySport.

Calciomercato Napoli, ultime su Kvaratskhelia

Considerata l’eliminazione della Georgia da Euro 2024 e il rientro dell’attaccante a Napoli dopo le vacanze, si proverà a definire anche la questione con un incontro decisivo. Padre e agente aveva parlato apertamente della voglia di giocare la Champions ma il Napoli ha chiuso la sua cessione anche a fronte di 100 milioni di euro. E’ fondamentale per il Napoli e Conte e il blitz recente in Germania è stato fatto proprio per sottolineare al giocatore la sua centralità nel nuovo progetto, bisognerà capire la volontà del giocatore che non ha ancora accettato il rinnovo. Il PSG è positivo ma il Napoli è forte del contratto fino al 2027.