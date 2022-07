SKY - Frenata Kim, il Napoli punta Diallo del PSG! Trattativa in corso

Calciomercato Napoli - Ultim’ora in casa Napoli: spunta un nuovo nome per la difesa. Lo annuncia Sky Sport. Con Kim Min-Jae quasi sfumato considerando l’accordo col Rennes, la società azzurra vira subito su un altro obiettivo.

Mercato Napoli, Diallo alternativa a Kim

E questo si trova proprio in Francia, ma direzione PSG. Si tratta di Abdou Diallo. Ecco quanto si legge dal sito di Gianluca Di Marzio:

"Per la difesa Kim Min-Jae resta l'obiettivo principale. Il Rennes, però sta cercando di spingere per il difensore del Fenerbahce. Ci sono stati dei contatti positivi anche per Abdou Diallo, difensore di proprietà del Psg. Al momento il classe 1996 sarebbe l'alternativa a Kim Min-Jae. Per il giocatore della nazionale senegalese non ci sarebbero problemi per il cartellino mentre si continua a trattare per l'ingaggio".