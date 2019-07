Sky - Firme in corso per il passaggio di Andersen al Lione, sul difensore della Samp c'era il Napoli

Calciomercato Napoli - Accordo Sampdoria-Lione per Andersen! Sul giovane difensore c'era il forte interesse anche del Napoli, poi la società ha deciso di sostituire Albiol con Manolas.

Sampdoria, Andersen al Lione

Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24: "In queste ore stanno firmando i documenti Lione e Sampdoria per il passaggio di Andersen al club francese". Sul calciatore c'era il Napoli.