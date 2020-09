Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dai coolleghi di Sky Sport. è tutto fatto per il passaggio di Cengiz Under dalla Roma al Chelsea. L'attaccante passa agli inglese in prestito per 3 mln con obbligo di riscatto fissato a 24 mln. Sfuma dunque un obiettivo del Napoli a cui piaceva tanto il giocatore per il dopo Callejon.