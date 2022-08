Sky - Fabian al PSG, c'è la volontà reciproca di chiudere l'affare. Via libera del Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Arrivano le prime conferme della trattativa riportata dal Corriere dello Sport tra il Napoli e il PSG per Fabian Ruiz. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il club italiano e dunque adesso il Napoli pensa a una cessione per non perderlo a zero. Il centrocampista spagnolo è sempre stato un pallino di Luis Campos, che adesso lavora per portarlo a Parigi.

Fabian al PSG: le ultime

La trattativa tra il Napoli e il PSG - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - non è ancora iniziata concretamente, ma potrebbe farlo a breve. Al PSG (e in particolare a Luis Campos) piace il calciatore spagnolo e a breve la trattativa potrebbe entrare nel vivo, con il PSG che potrebbe fare la prima offerta per il calciatore al Napoli.

La richiesta iniziale del Napoli sarebbe di 30 milioni, ma chiaramente il club campano non può e non vuole perdere il calciatore a zero il prossimo anno. Per questo motivo la volontà reciproca è di provare a chiudere la trattativa.