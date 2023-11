SKY - Esonero Garcia ormai scontato! Domani summit, due nomi forti per la panchina Napoli

Garcia esonerato dal Napoli calcio. A confermarlo è l'esperto di calciomercato SKY, Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla panchina partenopea.

Al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente alcuna decisione, ma l'esonero di Garcia sembra ormai scontato. Nella giornata di domani, lunedì 13 novembre, si svolgerà un summit alla presenza di tutti (De Laurentiis, dirigenti), per sancire definitivamente questa scelta. Allo stato attuale non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quel che riguarda Fabio Cannavaro, nonostante la sua presenza in tribuna al fianco di De Laurentiis. Come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, il campione del mondo 2006 era al Maradona non perché invitato dal presidente azzurro, ma ADL lo ha comunque invitato a sedersi al suo fianco durante il match (con lui anche il fratello Paolo). Un altro profilo libero che potrebbe essere d'aiuto per un "pronto intervento" è quello di Igor Tudor, reduce dall'esperienza dello scorso anno all'Olympique Marsiglia. Questi nomi emergono al netto di un ripensamento di Antonio Conte, che si era già espresso con un "no" dopo i contatti di ottobre; al momento non ci sono segnali diversi da parte sua rispetto a quelli di un mese fa. L'ex allenatore del Tottenham intende portare a termine l'anno sabbatico prima di decidereda dove ripartire con una nuova esperienza. Ciò che resta evidente è che una volta di più la decisione spetterà al presidente De Laurentiis e solo a lui. Garcia verrà quasi certamente esonerato, e i due nomi più forti sono quelli di Mazzarri e Tudor.