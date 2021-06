Sky - Emerson Palmieri resta la prima scelta del Napoli! Per la fascia c'è già un'alternativa

Ultime mercato Napoli - In stand-by il mercato del Napoli, in attesa delle cessioni: su Koulibaly e Fabian Ruiz c'è un timido interesse del Paris Saint-Germain. E in entrata?

Napoli su un terzino sinistro

Secondo Sky Sport, uno dei reparti in cui il Napoli dovrà muoversi in entrata sarà quello del terzino sinistro: nel reparto in cui sono presenti Mario Rui e Faouzi Ghoulam, la prima scelta resta Emerson Palmieri del Chelsea. L’alternativa sarebbe rappresentata da Nuno Tavares, terzino portoghese classe 2000 in forza al Benfica.