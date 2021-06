Calciomercato Napoli - Il Napoli segue terzini sinistri per rinforzare la catena mancina di Luciano Spalletti. Intanto, secondo le ultime notizie di Sky Sport, non c'è soltanto Emerson Palmieri nel mirino del Napoli. Il club azzurro punta come primo nome l'italo-brasiliano del Chelsea, ma ci sono le alternative come il greco Charalampos Lykogiannis e il portoghese del Benfica Nuno Tavares.