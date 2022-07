Sky - E' il Napoli il club che pagherà la clausola per Kim! A breve l'affare si può chiudere

Calciomercato Napoli - Colpo di scena per Kim Min-Jae: nonostante il controsorpasso iniziale del Rennes, il difensore coreano alla fine potrebbe approdare davvero al Napoli. Lo annunciano i colleghi di SkySport e ancor più in particolare Gianluca Di Marzio anche attravero il proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferisce il collega esperto di calciomercato, la società che pagherà la clausola rescissoria - come annunciato dall'allenatore Jorge Jesus in conferenza stampa - sarà proprio la società partenopea.

Mercato Napoli, è fatta per Kim in azzurro

Ecco quanto si legge sul sito: