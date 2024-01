Sky, Di Marzio svela: "Prestito ma con una formula particolare, così Barak-Napoli si può fare"

Calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non molla Barak: tratterà proprio in Arabia Saudita con i viola, per convincere la Fiorentina a venderlo in prestito con obbigo di riscatto condizionato. Con la Fiorentina si contende anche Ngonge: trattano entambe le squadre con l'Hellas Verona, con la Fiorentina che propio oggi ha avanzato un'offerta al Verona".