Ultime notizie mercato Napoli - Arriva una doppia buona notizia per i tifosi del Napoli. Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo hanno entrambi firmato oggi il rinnovo con il club azzurro. Per il laterale sinistro contratto fino al 2025 a 2.5 milioni di euro a stagione. Quinquennale con opzione per il 2026, invece, per l'ex Empoli, che guadagnerà 2.8 milioni annui. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato.

Di Lorenzo e Mario Rui rinnovano con il Napoli