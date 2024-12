Sky - Di Francesco a rischio esonero: ore decisive in casa Venezia

Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva, per il Venezia. I veneti sono stati battuti 3-0 dal Bologna, rimanendo così fermi all'ultimo posto in classifica. Ora, la panchina di Eusebio Di Francesco inizia a traballare. La società sta valutando il futuro dell'allenatore.

La sconfitta contro il Bologna può risultare fatale per Eusebio Di Francesco che rischia l'esonero. Nonostante la fiducia forte e totale emersa fino al prepartita, il club veneto rifletterà in queste ore sul futuro dell'allenatore. Ci sarà un confronto con la proprietà, per decidere se continuare o meno. A riportarlo è Sky Sport.