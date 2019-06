Una decisione a sorpresa quella presa da Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'ormai ex capitano della Roma avrebbe deciso non solo di non appendere gli scarpini al chiodo ma addirittura di continuare a giocare in Italia. Rifiutate, dunque, le soluzioni americane ed il Boca Juniors, con l'idolo della tifoseria romanista che ora deve sciogliere le ultime riserve relative al club in cui approdare.