Sky - De Paul è ad un passo dal vestire la maglia dell'Atletico Madrid

Rodrigo De Paul è ad un passo dal vestire la maglia dell'Atletico Madrid. I colchoneros sono sulle tracce dell'argentino dell'Udinese da settimane, una trattativa iniziata nei giorni della finale di Champions League. Ne parla il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet.

"I due club adesso hanno trovato l'accordo. All'Udinese andranno 35 milioni di euro, tre in meno rispetto alla richiesta iniziale dei bianconeri. Nell'affare, inoltre, non verranno inserite contropartite tecniche. Manca soltanto da definire il contratto del giocatore, attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina, prima del via libera definitivo. Solo allora De Paul potrà vestire la maglia dell'Atletico"