Sky - Dalla Spagna danno Gabri Veiga ad un passo dall'azzurro, ma dal Napoli non arrivano conferme

Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il Napoli sarebbe a un passo da Gabri Veiga. Il Celta Vigo stesso avrebbe confermato alla stampa spagnola che la trattativa sarebbe a buon punto e che si confida di chiuderla tra questo fine e l'inizio della prossima settimana. Le cifre si aggirano sui 35 milioni più bonus e non ci sarà il pagamento della clausola che pende sulle spalle del calciatore. Si starebbe discutendo sulla percentuale su un'eventuale futura rivendita, che andrebbe ancora concordata.

Fronte Napoli, tuttavia, non arrivano conferme sulle voci giunte dalla Spagna. L'accordo non sarebbe dunque in una fase così avanzata.

Lo riporta il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.