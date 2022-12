Calciomercato - Domenico Criscito è pronto a tornare al Genoa dopo la breve parentesi al Toronto in MLS. Il suo ritorno è solo da formalizzare, con il difensore in attesa del via libera per poter riprendere la propria avventura al Grifone. Nelle prossime ore dovrebbe ricevere il nulla osta per allenarsi con Gilardino e dunque essere subito a disposizione per i prossimi incontri. A riportarlo è Sky Sport.