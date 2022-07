Sky - Dal mancato rinnovo al Chelsea: retroscena addio Koulibaly. Ingaggio monstre, le cifre dell'affare

Koulibaly è ormai a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. Gianluca Di Marzio ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa raccontando sul proprio sito anche un retroscena.

Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:

"Il senegalese è già partito in direzione Londra dove domattina svolgerà le visite mediche prima di legarsi al Chelsea. Operazione da 38 milioni più due di bonus, cifra che ha fatto capitolare il Napoli, considerando anche quell'unica stagione di contratto rimasta a legarlo al giocatore. Il Chelsea lo ha convinto, con una trattativa lampo alzando sensibilmente la proposta: dieci milioni in cinque anni, per un totale di cinquanta.

In questa nuova empasse tra Napoli e Koulibaly altri club hanno provato a inserirsi. La Juventus ha incontrato Fali Ramadani, procuratore del calciatore, per un incontro definito interlocutorio e per capire quale fosse la situazione, anche perché Kalidou – nuovamente piezz’ e core – non sarebbe voluto rimanere in Italia se non al Napoli. Anche il Barcellona ha monitorato la situazione e aveva il gradimento del giocatore. Ma il Chelsea è stato più veloce e deciso di tutti. Al Napoli vanno 38 milioni più 2 di bonus, al giocatore 10 netti più bonus per cinque anni".