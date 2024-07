Sky - Continuano i contatti tra Manna e l'agente di Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto

Calciomercato SSC Napoli - Continuano i contatti tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l'agente dell'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, per il rinnovo di contratto con il club azzurro. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"Un faccia a faccia che vi avevamo anticipato e che, come detto, si è già tenuto. I dialoghi tra il Napoli e l'agente di Kvaratskhelia proseguono: si continua a parlare per capire se ci sono i margini per rinnovare il contratto in questi giorni. A prescindere se si arriverà o meno all’intesa per rinnovare il contratto, Kvaratskhelia resterà al Napoli. L’attaccante georgiano, come ribadito più volte dal club, è incedibile sia per la società che per Antonio Conte, che lo ritiene centrale nel progetto del suo nuovo Napoli. Kvaratskhelia inoltre è sotto contratto con il Napoli per altre tre stagioni. Il club non ha dubbi sul suo futuro, nonostante l’interesse del Psg, anzi è al lavoro per provare a rinnovargli già da ora il contratto"