Ultime notizie: domani Nikita Contini torna al Napoli. Il portiere lascia la Sampdoria e rientra in azzurro dal prestito: la SSC Napoli deciderà se girarlo alla Reggina in Serie B oppure tenerlo in squadra come alternativa a Meret e Sirigu. A riferirlo è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato.