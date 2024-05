Sky - Conte-Napoli, intesa di massima! De Laurentiis non vuole più aspettare: le ultime

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldissimo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore decisive per la trattativa tra il tecnico leccese ed Aurelio De Laurentiis.

Tramite Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Conte:

“Il gradimento popolare è tutto per Conte. Qui la piazza conta, le pressioni che può esercitare questa piazza sono importanti. Con Garcia c’è stata una sollevazione popolare che ha avuto la capacità di accendere un campanello di allarme nella testa di De Laurentiis. Se dovesse arrivare Conte, ci sarebbe un plauso da parte di tutti i tifosi perché per loro Conte resta la prima scelta.

De Laurentiis non credo voglia più aspettare, si è ripreso a lavorare su Conte e diciamo che le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima. La trattativa è andata avanti, sono stati smussati gli angoli. Poi però le carte arrivano sul tavolo del presidente De Laurentiis e lui ha tutta la libertà di avanzare altre richieste o di puntualizzare alcuni elementi. Non è certezza Conte ma lui è Leclerc, in pole con Stefano Pioli a ridosso”.