Sky - Conte-Napoli, giornata decisiva: contatti continui per trovare accordo definitivo! Spunta telefonata con Manna, gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldissimo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore decisive per la trattativa tra il tecnico leccese ed Aurelio De Laurentiis.

Proprio su Conte arrivano importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport:

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Antonio Conte, con i contatti che proseguono per trovare l'intesa sotto tutti i punti di vista. Il nuovo DS Giovanni Manna ha sentito l'allenatore nella giornata di ieri, per proseguire i passi avanti sulla trattativa. Pioli rimane sullo sfondo, leggermente più indietro per quanto riguarda la panchina del Napoli: la giornata di oggi può essere decisiva per un eventuale arrivo di Antonio Conte.