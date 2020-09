Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Contatti del napoli per Deulofeu. Lui vuole tornare in Italia ma al Milan che però ha altre idee. Sta valutando la proposta del Napoli e Giuntoli voleva prenderlo già ai tempi di Sarri ed ora si valuta di prenderlo in prestito con diritto di riscatto".