Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport 24”, nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli sta lavorando costantemente con il Real Madrid grazie a Jorge Mendes, agente di James Rodriguez, per limare gli ultimi dettagli. L’offerta è di circa 10 milioni per il prestito più 35 per il riscatto ma il sì del giocatore non è in discussione”.